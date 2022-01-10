 

Итальянские инженеры создали робота для спасательных операций

10.01.2022, 7:12, Новости дня
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Как сообщат источники, новый итальянский робот представлен в стиле Железного человека. Его главное предназначение – спасение людей во время аварий, катастроф и стихийных бедствий.

Робот, получивший название iCub, очень мал. Но зато он может пробраться в самые труднодоступные места, куда не пролезет боец службы по чрезвычайным ситуациям и не долетит дрон-наблюдатель.

Робот-спасатель, во-первых, способен найти людей где-то под завалами, во-вторых, доставить им вещи, необходимые для выживания. По словам разработчиков, у них уже заказали более сорока таких автономных машин клиенты из разных стран мира (Китая, Японии, США и других государств). Это ли не лучшая оценка для представленного робота?



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