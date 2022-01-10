 

Китайцы обнаружили воду в образцах лунного грунта

10.01.2022, 6:28, Новости дня
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Напомним, что в самом конце прошлого года китайский космический аппарат «Чанъэ-5» привез на Землю новые образцы горных пород, собранных на Луне. Первые же исследования ошеломили ученых.

Как оказалось, в минералах есть вода. Ранее ученые полагали, что на Луне воды нет и быть не может. Поэтому данное открытие стало настоящей сенсацией.

Вода там все-таки есть, хотя и в мизерной концентрации. Она занимает одну 120-миллионную долю массы породы. Теперь представители науки гадают, как вода могла попасть на Луну, где из-за отсутствия атмосферы она вовсе не может существовать в виде жидкости или пара. По одной из версий, которую считают наиболее правдоподобной, ее принесли солнечные ветры.



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