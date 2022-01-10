Ученые рассказали, почему у планет Солнечной системы разный цвет

Марс красный, а Земля – голубая. На самом деле, у каждой из планет Солнечной системы свой цвет, и это отличает их друг от друга гораздо больше, чем масса или удаленность от своего светила. Но откуда взялась эта разноцветность?

Меркурий выглядит серым только потому, что его поверхность – это сплошные кратеры и горы. Цвет Земли и Марса определяет состав атмосферы. Если нет атмосферы, то все будет зависеть от рельефа и химического состава пород, из которой состоит планета. Также ученые указывают на зависимость от того, насколько небесное тело удалено от Солнца.

Ведь освещение на Венере намного ярче, чем на Нептуне. Поэтому вторая планета желтовато-белая, а восьмая – синяя. Кстати, так же выглядит Уран. Поверхность Юпитера бело-коричневая, полосатая, так как атмосфера состоит из водорода и гелия. Наконец, Сатурн – коричневый.