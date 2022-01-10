 

Германию упрекнули в подталкивании Европы к зависимости от России

10.01.2022, 6:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Стремление Германии отказаться от ядерной энергетики ведет Европу к зависимости от российского газа, пишут британские СМИ.

Обозреватель Telegraph Рейчел Миллард отметила, что три из шести АЭС в Германии уже закрыли, оставшиеся закроют до конца года. Эксперт Михаэль Либрайх назвал подобные шаги «абсурдом и ужасной ошибкой», а также «климатическим преступлением». Он считает, что гораздо полезнее для защиты природе было бы закрыть Белхатувскую угольную электростанцию в Польше.

Как пишет Миллард, переход экономики Европы на экологически чистые виды энергии к 2045 году требует производства «низкоуглеродного» электричества. Отказ от АЭС же ведет к зависимости от угля и российского газа, Германия вынуждена полагаться на газовые электростанции, передает РИА «Новости».

Европа собирается перейти на водород, Германия уже потратила 8 млрд евро на 60 таких проектов, но эксперты опасаются, что «водородная» экономика может так и не появиться. Тогда «появится много мощностей, требующих такого вида топлива, но не будет хватать самого энергоносителя», сообщила немецкий специалист по вопросам окружающей среды Мария Пастухова. По ее словам, «нужен запасной план».

Напомним, прежде Германию за желание «в 2022 году закрыть не только угольные, но и атомные электростанции» критиковал президент Чехии Милош Земан, назвав себя «известным сторонником ядра».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.06 / В Шереметьево раскрыли канал контрабанды из США на 100 млн рублей

17.12 / В строительных магазинах Европы нашли незаконно вырубленный лес из России

27.08 / Познер вступился за лечивших Навального омских врачей

24.09 / Роспотребнадзор объяснил разницу между вакцинами от коронавируса

17.10 / Российские ученые исследовали алмазообразующие корни континентов

20.08 / Недельное падение цен на нефть стало сильнейшим более чем за год

16.02 / Что такое Clubhouse, почему туда могут попасть не все и как Маск помог популярности соцсети?

28.09 / Глава МВФ: «Инициатива трех морей» ускорит экономический рост Восточно-Центральной Европы

05.09 / Bellingcat работает над тремя три материалами о спецоперации по задержанию вагнеровцев, два из них скоро выйдут – Грозев

29.06 / Боня после высказывания об «алкоголиках и нищебродах» получила МРОТ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика