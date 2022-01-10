Германию упрекнули в подталкивании Европы к зависимости от России

Стремление Германии отказаться от ядерной энергетики ведет Европу к зависимости от российского газа, пишут британские СМИ.

Обозреватель Telegraph Рейчел Миллард отметила, что три из шести АЭС в Германии уже закрыли, оставшиеся закроют до конца года. Эксперт Михаэль Либрайх назвал подобные шаги «абсурдом и ужасной ошибкой», а также «климатическим преступлением». Он считает, что гораздо полезнее для защиты природе было бы закрыть Белхатувскую угольную электростанцию в Польше.

Как пишет Миллард, переход экономики Европы на экологически чистые виды энергии к 2045 году требует производства «низкоуглеродного» электричества. Отказ от АЭС же ведет к зависимости от угля и российского газа, Германия вынуждена полагаться на газовые электростанции, передает РИА «Новости».

Европа собирается перейти на водород, Германия уже потратила 8 млрд евро на 60 таких проектов, но эксперты опасаются, что «водородная» экономика может так и не появиться. Тогда «появится много мощностей, требующих такого вида топлива, но не будет хватать самого энергоносителя», сообщила немецкий специалист по вопросам окружающей среды Мария Пастухова. По ее словам, «нужен запасной план».

Напомним, прежде Германию за желание «в 2022 году закрыть не только угольные, но и атомные электростанции» критиковал президент Чехии Милош Земан, назвав себя «известным сторонником ядра».