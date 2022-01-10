 

Украина объявила требования РФ к НАТО неправомерными

10.01.2022, 6:10, Новости дня
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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба раскритиковал требования РФ к США и НАТО по гарантиям безопасности.

Кулеба призвал «называть вещи своими именами». По его словам, российская сторона «требует от США, НАТО и ЕС признать сферу влияния России», в которую, по мнению Киева, попадают «суверенные соседние государства», передает РИА «Новости».

Глава МИД Украины заявил, что «холодная война давно завершилась, а вместе с ней и сферы влияния». Киев считает российские требования «неправомерными». По мнению украинской стороны, эти требования «угрожают международному миру и безопасности».

Напомним, в Женеве проходит первый раунд переговоров РФ с НАТО и США о гарантиях безопасности. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров. По его словам, встреча прошла «потрясающе».



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