Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В США выявлено 60062077 случаев заражения коронавирусом, информирует университет Джонса Хопкинса.
Жертвами COVID-19 в стране стали более 837 тыс. человек, передает РИА «Новости».
Напомним, в начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. В декабре «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США.
Смотреть комментарии → Комментариев нет