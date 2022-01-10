 

Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек

10.01.2022, 6:10, Новости дня
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В США выявлено 60062077 случаев заражения коронавирусом, информирует университет Джонса Хопкинса.

Жертвами COVID-19 в стране стали более 837 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. В декабре «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США.



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