Число выявленных случаев COVID-19 в США превысило 60 млн человек

В США выявлено 60062077 случаев заражения коронавирусом, информирует университет Джонса Хопкинса.

Жертвами COVID-19 в стране стали более 837 тыс. человек, передает РИА «Новости».

Напомним, в начале января в Соединенных Штатах был установлен абсолютный рекорд по числу заболевших за сутки – 1 млн человек. В декабре «омикрон» стал самым распространенным штаммом коронавируса в США.