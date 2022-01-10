Минюст исключил краснодарскую экологическую организацию из реестра НКО-«иноагентов»

Минюст исключил краснодарскую организацию «Гражданская инициатива против экопреступности» из реестра иностранных агентов, в котором она находилась с 2019 года. Об этом сообщил руководитель организации Дмитрий Шевченко.

«Исключили нас чисто "технически" — не нашли иностранного финансирования. Но касаемо "политической деятельности" в акте проверки понаписали такого, что читать это невозможно — это просто какой-то испанский стыд. Продолжаем влиять на общественное мнение, дестабилизируем обстановку — и все в таком духе», — написал Шевченко в фейсбуке.

Документ: страница Дмитрия Шевченко в фейсбуке

Он рассказал, что за 2 года и 2 месяца пребывания в статусе «иностранного агента» организация понесла более 900 тысяч рублей прямых убытков, включая два штрафа по 300 тысяч рублей, судебные издержки и расходы на бухгалтерские аудиты. Кроме того, Шевченко отметил, что с его личных счетов списали 100 тысяч рублей, «фактически украденных Роскомнадзором по высосанному из пальца обвинению в «правонарушении»».

«Кстати, из 32 экологических НКО, попавших в реестр иноагентов, 22-м пришлось добровольно или принудительно закрыться (выйти из реестра удалось только 8 организациям). Стало ли от этого кому-то легче, безопаснее?», — добавил руководитель НКО.

Минюст включил «Гражданскую инициативу против экологической преступности» реестр «иностранных агентов» 25 октября 2019 года. Как писал «ОВД-Инфо»*, Минюст указывал, что источником финансирования «Гражданской инициативы против экопреступности» является Greenpeace.

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