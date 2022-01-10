 

Минюст исключил краснодарскую экологическую организацию из реестра НКО-«иноагентов»

10.01.2022, 5:06, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Минюст исключил краснодарскую организацию «Гражданская инициатива против экопреступности» из реестра иностранных агентов, в котором она находилась с 2019 года. Об этом сообщил руководитель организации Дмитрий Шевченко.

«Исключили нас чисто "технически" — не нашли иностранного финансирования. Но касаемо "политической деятельности" в акте проверки понаписали такого, что читать это невозможно — это просто какой-то испанский стыд. Продолжаем влиять на общественное мнение, дестабилизируем обстановку — и все в таком духе», — написал Шевченко в фейсбуке.

Документ: страница Дмитрия Шевченко в фейсбуке

Он рассказал, что за 2 года и 2 месяца пребывания в статусе «иностранного агента» организация понесла более 900 тысяч рублей прямых убытков, включая два штрафа по 300 тысяч рублей, судебные издержки и расходы на бухгалтерские аудиты. Кроме того, Шевченко отметил, что с его личных счетов списали 100 тысяч рублей, «фактически украденных Роскомнадзором по высосанному из пальца обвинению в «правонарушении»».

«Кстати, из 32 экологических НКО, попавших в реестр иноагентов, 22-м пришлось добровольно или принудительно закрыться (выйти из реестра удалось только 8 организациям). Стало ли от этого кому-то легче, безопаснее?», — добавил руководитель НКО.

Минюст включил «Гражданскую инициативу против экологической преступности» реестр «иностранных агентов» 25 октября 2019 года. Как писал «ОВД-Инфо»*, Минюст указывал, что источником финансирования «Гражданской инициативы против экопреступности» является Greenpeace.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«У государства чести и достоинства нет»

Мосгорсуд вслед за Верховным судом ликвидировал ПЦ «Мемориал»*, который прокуроры обвинили в нарушении прав жителей и подрыве судебной системы

*Внесен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.08 / Джессика Альба и Зак Эфрон снялись в короткометражном фильме о Дубае

29.06 / Доктор Мясников предостерег от ограничений на количество никотина в электронных сигаретах

06.07 / Мнение: 500 тыс штрафа лучше 6 лет колонии, но…

23.03 / В кино хоррора я фанат — теперь сам Дракула мне брат

02.04 / Скандалы: «Он находится будто в запечатанной банке»

09.09 / Эльман Пашаев возмущен: «Считаю приговор Ефремову слишком мягким»

22.08 / В России вступил в силу закон защищающий её санкционированных граждан от иностранных судов

29.05 / Мнение: Условия работы

28.12 / Мнение: О первом проигрыше Путина Байдену

14.10 / Верховный суд Италии признал текст молитвы «Отче наш» сексистским

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика