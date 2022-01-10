Мнение: Глобус великого Турана

Насмотревшись на операцию ОДКБ в Казахстане, турецкие СМИ призывают создать свои коллективные тюркские силы" с опорой на организацию тюркских государств. При этом Турция уже состоит в НАТО. Но разумеется. так как НАТО является игрушкой США, в головах турецких ястребов бродит мысль, что хорошо бы создать такую структуру, где бы Турция играла бы такую же роль, которую США занимают в НАТО, а Россия в ОДКБ.

Другой вопрос, в Брюсселе на это вряд ли посмотрят с одобрением, поэтому пока это всего лишь разговоры, но исключать появление такой структуры в будущем, я бы не стал.

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