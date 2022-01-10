 

Das Erste – тысячи людей по всей Германии протестуют против обязательной вакцинации

10.01.2022, 4:55, Новости дня
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После того как правительство Германии приняло решение о новых мерах в рамках борьбы с пандемией и выразило приверженность идее обязательной вакцинации, тысячи людей в разных городах страны вышли на мирные протесты, пишет немецкий телеканал Das Erste. По словам участвующих в демонстрациях медсестёр, вакцина получила лишь предварительный допуск, поэтому каждый должен сам решать, хочет ли он делать прививку.

Спустя один день после принятия новых решений в рамках борьбы с пандемией и снова выраженной правительством и федеральными землями приверженности идее обязательной всеобщей вакцинации пришла ответная реакция — от тех, кто ни во что не ставит ни такую обязанность, ни большинство антиковидных мер в целом. В Гамбурге, Шверине или Регенсбурге — по всей стране несколько тысяч людей вышли на улицы, чтобы принять участие в демонстрации против коронавирусной политики. О демонстрации во Фрайбурге расскажет Тим Дикманн.

Сегодня они проходят шествием по Фрайбургу в зелёных медицинских шапочках — представители сестринского медперсонала, которые чувствуют себя ущемлёнными уже принятой обязательной вакцинацией в профессиях сферы здравоохранения. Во второй половине дня по Фрайбургу идёт шествием очень пёстрая толпа, в том числе матери с детьми, молодёжь и старики, а также сестринский персонал.

КЛАУДИА, медсестра: Это предварительно допущенная к использованию вакцина, и потому каждый должен сам решать, хочет ли он прививаться. И нас, медсестёр, это особенно затронуло. Нам тогда приходится оставлять работу, это же не может быть правильным.

Среди мирных участников демонстрации, однако, находятся и теоретики заговора. Объединяет всех критика мер, направленных против коронавируса.

ДАНИЕЛА МЕДЕЗИ, участница демонстрации: Мы просто хотим, чтобы всё, наконец-то, вернулось к норме. Потому что я не могу больше это терпеть, особенно из-за детей.

Сегодняшний протест был разрешён при соблюдении определённых условий. Полиция насчитала 6 тысяч участников. Мэр Фрайбурга Хорн критикует участников демонстрации и их повестку.

МАРТИН ХОРН, мэр Фрайбурга: Мы этого не приемлем. Мы сейчас наблюдаем, как эта бактерия распространяется людьми, отрицающими существование коронавируса, людьми, которые, как и все мы, просто сыты коронавирусом по горло. Однако, несмотря ни на что, это не тот путь, который может привести к выходу из пандемии.

Одно из последствий: несанкционированные собрания, как то, которое в последний раз произошло в понедельник во Фрайбурге с самой высокой в Баден-Вюртемберге заболеваемостью на уровне 471 случая, теперь запрещены.

Дата выхода в эфир 08 января 2022 года.



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