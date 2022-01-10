Мнение: О первых признаках катастрофы в Москве

Совсем нехорошо всё это…

Я тут в новогодние каникулы побывал на одной интересной тусовке на Новом Арбате. Типа, для интеллектуалов. Да, было весело, но…

Представьте себе типичный московский паб в пятницу вечером, когда в зале буквально яблоку негде упасть. Теперь мысленно удвойте количество столиков — так, чтобы приходилось протискиваться боком между — и утройте число посетителей за каждым из них. А потом снова всё умножьте на два. Вот это и будет примерным описанием происходившего: чуть больше, чем сельди в бочки, но всё же меньше, чем в вагоне метро в час пик.

Разумеется, никаких масок, никаких QR-кодов, никакой социальной дистанции. Если там был хотя бы один пациент с ковидом, его эго моментально вырастет до суперраспространителя. После такого — а это далеко не единственная и не самая многочисленная каникулярная тусовка в столице — стоит ли удивляться тому, что π-ц уже близко?

И #статистика это, кажется, подтверждает…

По её данным, всего за неделю в Москве:

• Заболевших – 18.0 тыс. (+16.6%)

• Умерших – 488 (+0.2%)

• Госпитализированных – 5.0 тыс. (+6.2%)

• На ИВЛ – 469 (-9.6%)

• Активные случаи – 126.6К (+1.4%)

За пределами Москвы:

• Заболевших – 94.9К (-27.3%)

• Умерших – 5157 (-11.3%)

• Число активных случаев – 521.2 тыс. (-9.9%)

Катастрофичный всплеск заболеваемости в Москве произошёл за последние три дня. За четверг-субботу количество новых случаев выросло на 43% (!) к четвергу-субботе прошлой недели. Коэффициент распространения, характеризующий скорость распространения вируса, подскочил до 1.67. Это более быстрый рост, чем осенью, хотя тогда эпидемия начиналась с более низкой базы. Впервые с начала декабря зафиксирован и небольшой рост смертности. Пока непонятно, имеем мы дело с «Омикроном» или это всё ещё «Дельта». Ждём заявлений московских властей в ближайшие дни.



В регионах заболеваемость пока ещё падает. Но по предыдущему опыту, разворот вверх должен произойти уже через пару недель. Меж тем столичная медицина и так уже перенапряжена предыдущей волной. О регионах и говорить не приходится. Что касается «Омикрона», то пока сведения о нём различаются в зависимости от предвзятости источников. Оптимисты верят, что этот штамм — типа естественной вакцины из-за более низкой смертности, реалисты обращают внимание на более высокую заразность и начавшую расти в возрастных популяциях долю госпитализированных пациентов. Кстати сказать, в США, где «Омикрон» уже захватил лидерство, число смертей от ковида в сутки возросло почти на 25% с начала года. А, как известно, этот грустный параметр идёт вслед за ростом числа заболевших с определёным лагом.

А ведь кто-то верил в теорию всего лишь трёх волн ковида?

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