Мнение: День Республики Сербской
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В Сараево сербские братушки масштабно отпраздновали запрещенный в Боснии День Автономной Сербской Республики. Праздник отсылает к 1992 году, когда боснийские сербы провозгласили свою независимость.
Несмотря на административные и судебные запреты, сербы продолжают его праздновать. На сей раз к 30-летию с военным парадом.
Стоит отметить, что лидер боснийских сербов частенько бывал в России.
Также Додик известен оспариванием НАТОвской версии событий в Сребренице, установкой памятника Гавриле Принципу и попаданием под американские санкции за оспаривание Дейтонских соглашений, закрепивших расчленение Югославии.
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Источник: Colonel Cassad
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