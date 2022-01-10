 

Мнение: День Республики Сербской

10.01.2022, 4:20, Разное
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В Сараево сербские братушки масштабно отпраздновали запрещенный в Боснии День Автономной Сербской Республики. Праздник отсылает к 1992 году, когда боснийские сербы провозгласили свою независимость.
Несмотря на административные и судебные запреты, сербы продолжают его праздновать. На сей раз к 30-летию с военным парадом.

Стоит отметить, что лидер боснийских сербов частенько бывал в России.

Также Додик известен оспариванием НАТОвской версии событий в Сребренице, установкой памятника Гавриле Принципу и попаданием под американские санкции за оспаривание Дейтонских соглашений, закрепивших расчленение Югославии.

Источник: Colonel Cassad



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