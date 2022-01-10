Кремль спросили о принятии документов на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ

Принятия каких-либо документов по итогам внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, запланированной на 10 января, на данный момент не планируется, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока нет», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на соответствующий вопрос.

Ранее глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил Путину провести разговор лидеров ОДКБ в формате видеоконференции Совета коллективной безопасности по ситуации в Казахстане.

В субботу премьер Армении Никол Пашинян в телефонном разговоре с Путиным сообщил, что Армения как председатель ОДКБ организует заседание Совета коллективной безопасности организации.

Напомним, ранее в пятницу Песков подтвердил участие Путина в саммите ОДКБ по Казахстану.