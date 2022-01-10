Рябков посетовал на мешающие переговорам с США «глаза и уши» стран НАТО

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, почему США «некомфортно» вести с Москвой двусторонний диалог.

По словам Рябкова, США «чувствуют за собой глаза и уши наиболее антироссийски настроенной группы в НАТО», передает РИА «Новости».

Напмоним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».