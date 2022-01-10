 

В Госдуме согласились с заявлением на Украине о выгоде запуска «Северного потока – 2»

10.01.2022, 3:42, Новости дня
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Быстрый запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден, так как это вызовет снижение биржевых цен на дефицитный на Украине газ, прокомментировал заявление украинского политолога Кирилла Молчанова первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

«При увеличении поставок газа в Европу цена упадет. Конечно, запуск «Северного потока – 2» крайне выгоден не только для украинских потребителей, но и для европейских», – рассказал он RT.

Он также выразил удивление, что «до сих пор немецкий регулятор тянет с разрешением на запуск «Северного потока – 2».

Ранее киевский политолог Кирилл Молчанов заявил, что скорейший запуск газопровода «Северный поток – 2» выгоден для Украины, так как вызовет снижение биржевых цен на дефицитный в стране газ.

В российском МИД не исключили, что из-за США процесс сертификации «Северного потока – 2» может затянуться на «многие месяцы», «это может и до лета продлиться». В прошлую среду глава Газпрома Алексей Миллер Газпром сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что компания завершила заполнение газом второй нитки «Северного потока – 2», обе нитки газопровода находятся под рабочим давлением и полностью готовы к эксплуатации.

Напомним, в субботу президент Украины Владимир Зеленский призвал Сенат Соединенных Штатов поддержать закон о санкциях против газопровода «Северный поток – 2».



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