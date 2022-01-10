Украина пригрозила Германии «последствиями» за отказ продавать вооружения

Германия несет за Украину такую же историческую ответственность, как и за Израиль, сообщил украинский посол в Берлине Андрей Мельник.

Мельник считает, что Германия должна «отказаться от существующей позиции, которая с точки зрения морали абсолютно излишня, и срочно обеспечить Украину необходимым оборонительным вооружением», потому что у Киева «есть право на самооборону».

По его словам, отказ Берлина поставлять вооружения «вызывает огромное недовольство в украинском обществе и может иметь серьезные последствия для двусторонних отношений», передает ТАСС со ссылкой на Funke.

Мельник считает, что «Европе и США нужно принять жесткие превентивные меры в отношении Москвы», а не ждать эскалации. При этом «окончательный отказ от газопровода «Северный поток – 2» должен быть частью этого каталога», сказал он, призвав Берлин также способствовать вступлению Украины в НАТО и ЕС.

Напомним, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба счел неприемлемой ситуацию с блокированием Германией приобретения Киевом оружия через НАТО. Мельник также заявил о недовольстве позицией Германии в вопросе поставок военной помощи Киеву. Кроме того, он потребовал репараций от Германии.