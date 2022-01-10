 

Euronews – ЛГБТ-активист проиграл в ЕСПЧ тяжбу с христианской пекарней, отказавшейся изготовить ему торт в поддержку гей-браков

10.01.2022, 3:28, Новости дня
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Европейский суд по правам человека после многолетних разбирательств признал неприемлемым иск британца Гарета Ли к христианской пекарне в Белфасте, передаёт Euronews. Как напоминает канал, британский борец за права ЛГБТ обратился в ЕСПЧ, после того как североирландская пекарня отказалась изготовить для него торт с надписью «Поддержите супружество геев».

Семь лет продолжалась тяжба борца за права ЛГБТ Гарета Ли с христианской пекарней в Белфасте, которая отказалась изготовить для него торт с надписью «Поддержите супружество геев».

В четверг Европейский суд по правам человека признал иск этого британца неприемлемым. Напомню, что в 2014 году Ли попытался заказать торт с изображением двух героев «Улицы Сезам» мужского облика. В те времена однополые браки в Северной Ирландии были запрещены. Кондитеры посчитали призыв на торте несовместимым с их религиозными взглядами. Судьи в Страсбурге решили, что отмена заказа не связана с сексуальной ориентацией заказчика.

Профессор европейского права Тобаес Лок назвал это дело особенно сложным.
 
ТОБАЕС ЛОК, профессор европейского права: Большинство дел, которые рассматривает Европейский суд по правам человека, относятся к нарушениям государством чьих-либо прав. Но в данном случае имеются, по сути, две частные стороны, между которыми разгорелся конфликт, касающийся свободы религии и свободы выражения мнений.

Наш корреспондент поговорила с адвокатом Гарета Ли.
 
КИАРАН МОЙНА, адвокат Гарета Ли: Ли вложил много усилий, пота и слёз в это дело. То, что оно наконец закрыто, по-моему, даже хорошо. И всё же мой клиент разочарован. Такие претензии, как у него, не могут быть отметены только потому, что Европейский суд не осознал их важности и не внёс ясности в ситуацию с учётом её изменения. В итоге неопределённость на главных улицах Северной Ирландии сохраняется.

Профессор европейского права считает, что суд мог бы способствовать укреплению справедливости на европейском уровне.
 
ТОБАЕС ЛОК: Не будем забывать, что Европейский суд по правам человека принимает решения от имени 47 европейских государств, обязательные для исполнения во всех из них. А некоторые из этих государств не заслужили доброй репутации в области прав человека, особенно когда речь идёт о людях из ЛГБТ+-сообщества. Верно?

Тобаес Лок имеет в виду то, что если бы суд хотел, он бы посчитал дело приемлемым.

Мейв Макмахан, Euronews, Брюссель.

Дата выхода в эфир 06 января 2022 года.



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