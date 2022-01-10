Мнения: Наступила пора самых интересных переговоров с Западом

Итак, наступила пора самых, наверное, интересных дипломатических переговоров со времени дискуссий об объединении Германии более 30 лет назад. Интересных, потому что вопрос действительно сущностный, не ритуальный.

Итак, наступила пора самых, наверное, интересных дипломатических переговоров со времени дискуссий об объединении Германии более 30 лет назад. Интересных, потому что вопрос действительно сущностный, не ритуальный.

Марафон состоит из трёх составных частей – российско-американской, российской-натовской и по линии ОБСЕ. Зависит всё, естественно, от первого звена, встречи с НАТО и ОБСЕ – гарнир-довесок для придания легитимности гипотетическому двустороннему решению.

Выглядит всё странно. Российская сторона уже неоднократно, в том числе и перед самым началом переговоров, сообщила о принципиальной невозможности уступок. Требования, включая юридические гарантии нерасширения НАТО, должны быть выполнены в заявленном объёме. И только так. Представители США и НАТО, со своей стороны, предупредили, что ряд условий Москвы не может быть исполнен никогда. Информационная артподготовка соответствующая – ни шагу назад.

Требования – предельно публичны, то есть отказ от них по идее может быть воспринят как слабость, соответственно, переговоры кажутся заведомо обречёнными. Несмотря на это, к ним серьёзно готовились, делегации с обеих сторон – РФ и США – внушительные, и темы для предметного разговора есть.

Американцы хотят направить дискуссию в привычное русло – обсуждать ограничение вооружений в Восточной Европе, рамки для размещения определённых систем. То есть контроль над обычными вооружениями и укрепления мер доверия. И здесь, судя по оговоркам чиновников из Госдепа, возможны сдвиги и шаги навстречу, но по согласованию технических параметров. Главное – уйти от чистой политики в военно-техническую сферу.

Россия же настаивает на обсуждении прежде всего политических вопросов – принципов отношений в сфере безопасности и отказа от тех, что возникли после холодной войны и предусматривали главенство евроатлантических структур. То есть сначала должна быть новая базовая договорённость об этом, а потом уже можно рассуждать о конкретных военно-технических параметрах.

На первый взгляд, шанса тут нет. И предположение Сергея Рябкова, что переговоры могут ограничиться единственным раундом, вполне обоснованно. Но что-то подсказывает, что за публичным фасадом скрывается нечто менее однозначное, и мы ещё удивимся. А может быть, и нет. Вот такой точный экспертный прогноз.

Источник: Телеграм-канал Фёдора Лукьянова

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