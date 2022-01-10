В Роспотребнадзоре указали на тяжелое течение COVID-19 у детей
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У детей очень низок уровень иммунитета от коронавируса, сообщила замдиректора по клинической работе Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Габричевского (Роспотребнадзор) Татьяна Руженцова.
Руженцова отметила, что «именно в этих группах, группах невакцинированных» наблюдается и «наибольшее распространение», «наиболее тяжелое течение» COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия-1».
Напомним, в декабре Минздав анонсировал начало вакцинации подростков от коронавируса. Сообщается, что коронавирус у детей может вызывать похожее на обморожение осложнение, которое называют «ковидные пальцы».
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