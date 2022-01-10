 

Посол увязал действия джихадистов в Казахстане с уходом США из Афганистана

10.01.2022, 2:58, Новости дня
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Российский посол в США Анатолий Антонов прокомментировал попытки Вашингтона поставить под сомнение легитимность антитеррористической операции и присутствие миротворческих сил ОДКБ в Казахстане.

Антонов сообщил в Facebook, что «Казахстан оказался под ударом радикалов, исповедующих человеконенавистническую идеологию». По его словам, «тысячи джихадистов и мародеров попытались подорвать конституционный строй», используя «оружие против мирных граждан». Он указал, что «все это происходит после американского бегства из Афганистана и стремительного развития на этом фоне экстремистских идей и течений в регионе».

Посол подчеркнул неприемлемость «практики умиротворения бандитов, которые нападают на сотрудников правоохранительных органов, медработников, пожарных». «О чем можно говорить с людьми, обезглавливающими полицейских?!» – сообщил он, добавив, что «это прекрасно понимают» в Вашингтоне, но не желают «отказываться от двойных стандартов». Посол напомнил, что «при штурме Капитолия власти США не сомневались в необходимости наведения порядка, привлечения к ответственности зачинщиков погрома».

Антонов заявил: «Откуда полчища террористов появились в Казахстане? Кто их направлял и помогал им?». По его словам, произошла «новая попытка «цветной» революции с помощью головорезов и грабителей». Он выразил уверенность, что «корни терроризма будут вырваны из казахстанской земли».

Посол отметил, что «первые часы работы миротворческого контингента ОДКБ демонстрируют его эффективность, нацеленность на восстановление мира и конституционного порядка». Он заявил, что «сегодня всем демократическим силам в мире необходимо помогать правительству Казахстана оправиться от нынешнего потрясения, а не пытаться еще больше расшатать ситуацию». Антонов указал, что «решения о направлении коллективных сил в Казахстан были приняты на основе уставных документов ОДКБ» и по просьбе законных властей страны.

Напомним, МИД Казахстана сообщил, что среди участников беспорядков есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов. Старший научный сотрудник Института востоковедения РАН, завотделом Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин заявил, что «по использованию исламистов, по выкрикам «Аллах акбар!», похоже на начало событий в Сирии, на Египет времен «арабской весны».



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