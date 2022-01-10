Мнение: Близкий друг Хантера Байдена

Еще две интересные детали на тему КНБ Казахстана, глава которого на днях лишился в должности и обвиняется в государственной измене.

Цитата из отчета по отношениям Казахстана и США на сайте Госдепа США от 20 января 2021-го года.

Посмотреть на английском можно по ссылке https://www.state.gov/u-s-relations-with-kazakhstan/

Но главное еще впереди.



Стоящий рядом с Байденом человек с усами, глава КНБ Казахстана Карим Масимов.

На днях он был смещен со своего поста и арестован по подозрению в государственной измене.

Вчера были отправлены в отставку два его заместителя.

Само фотография сделана в 2015 году Масимов тогда был премьер-минстром Казахстана

Также на фото присутствует Хантер Байден (да-да, тот самый, который участвовал в разграблении Украины) и казахский олигарх Кенес Ракишев, который входит в число наиболее богатых олигархов Казахстана. Как пишет "Zerohedge", документы https://www.thesun.co.uk/news/12980806/hunter-joe-biden-kazakhstan-oligarch-meeting-ukraine-business/ с того самого легендарного ноутбука Хантера Байдена, который он выкинул не удалив с него документы, указывают на то, что Хантер Байден и Ракишев работали вместе в 2012-2014 годах (в 2014 году Байден-младший уедет на Украину).Ракишев вложил в Хантера Байдена 1 млн. долларов. Также Ракишев был связан и с другими обвиняемыми по делу "Бурисмы", в том числе с Девоном Арчером.

Предполагаемая работа Хантера Байдена с Ракишевым, утверждающим, что он регулярно обедал с казахстанским бизнесменом и пытался облегчить инвестиции за свои деньги в Нью-Йорке, Вашингтоне, округ Колумбия, и горнодобывающей компании в Неваде.

Но Ракишев, который имеет тесные связи с бывшим клептократическим президентом Казахстана, как сообщается, столкнулся с проблемами, когда западные деловые партнеры поняли, что непрозрачное происхождение его состояния в 300 миллионов долларов может стать “обузой”, сообщает Mail.

Стоит также отметить, что в переписке Хантер Байден называл https://nypost.com/2021/05/26/hunter-biden-arranged-secret-dinner-with-business-partners-and-vp-joe/amp/ Масимова "близким другом"



Токаев, Назарбаев и "близкий друг" Хантера Байдена.

"Zerohedge" так ставит вопрос

Назарбаев правил Казахстаном в течение 28 лет, с момента распада Советского Союза до своей отставки с поста президента в 2019 году. До этого кризиса многие думали, что он все еще контролирует страну, поскольку он сохранил свой пост председателя Совета Безопасности. Когда Назарбаев ушел с поста президента, у Масимова, вероятно, были амбиции стать его заменой. В конце концов, он был его начальником штаба и дважды был его премьер-министром.

Но была одна огромная проблема: Масимов был этнически казахом только на 1/2. Назарбаев обошел его и вместо этого сделал нынешнего президента Тоякева своим избранным преемником. Поэтому было шоком, когда 2 дня назад Токаев отстранил Назарбаева от должности председателя Совета Безопасности.

Главный вопрос заключался в следующем: сделал ли Токаев этот шаг по просьбе Назарбаева, чтобы Назарбаева не обвинили, если бы силы безопасности расстреляли протестующих? Или это удаление было признаком раскола между Токаевым и Назарбаевым? Увольнение Масимова с поста начальника службы безопасности и его последующий арест за государственную измену углубляют тайну. Есть две основные возможности.

Во-первых, Масимов выступил против *обоих* – Токаева и Назарбаева.

Во – вторых, Масимов и Назарбаев выступили против Токаева *вместе* – потенциально потому, что Назарбаев опасался, что его лишат звания "Лидера нации".

Многие сторонние комментаторы утверждали, что, поскольку, по-видимому, имеет место "дворцовый переворот", возможность "цветной революции" может быть исключена. Они жестоко ошибаются, во-первых, по существу, во-вторых, по восприятию.

По существу, цветные революции *ВСЕГДА* предполагают активное сотрудничество с представителями одной фракции элиты страны. Вспомните знаменитую аудиозапись Виктории Нуланд, на которой обсуждается, какие члены украинской элиты должны составить ее постреволюционное правительство. Кроме того, даже если в Казахстане не было предпринято никакой настоящей "цветной революции" (и это весьма спорно), в интересах России будет продвигать эту версию. В частности, иностранное нападение на Казахстан необходимо для того, чтобы вмешательство под руководством ОДКБ стало законным. Поэтому тот факт, что обвиняемый лидер "цветной революции" (или, по крайней мере, один из главных заговорщиков) был связан с президентом Байденом, является настоящим подарком России.

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