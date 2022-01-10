Мнение: О большой угрозе из Китая… К чему готовиться?

Вот ещё один очень примечательный факт, на который, к сожалению, мало кто обращает внимание. Тем не менее, ог говорит о ближайшем будущем намного больше, чем все высоколобые разговоры об адских санкциях, российско-американских переговорах и гипотетическом вторжении российской армии в сопредельную страну.

Смотреть надо на #Китай…

Вот что стало известно.

Сейчас Китай активно накапливает ключевые продовольственные товары. К середине 2022 года, по данным Министерства сельского хозяйства #США, КНР будет владеть 69% всех мировых запасов кукурузы, 60% риса и 51% пшеницы. Притом что доля китайцев в населении планеты – максимум одна шестая. Или даже меньше. Лихорадочная скупка биржевых продовольственныхтоваров – тоже одна из причин роста мировых цен на продовольствие.

Зачем Пекин делает это? Вероятно, есть стратегические причине такого накопительства в Китае. И их, предположительно, несколько.

Первая – Китай опасается, что цены на еду в 2022 году продолжат расти, и лучше всего скупить товары заранее. То естть, это хедж.

Вторая – Китай опасается распространения в стране штамма «омикрон», что приведёт к сокращению производства еды внутри страны, и запасы тогда придутся кстати.

Третья – Китай задумал войну против Тайваня, и это обернётся серьёзными санкциями Запада, вплоть до морской блокады. Из-за них запасов еды тогда хватит раздавать её по карточкам.

В любом случае, такие запасы продовольствия от хорошей жизни не делают. Вопрос: что делать России в такой ситуации?

А, главное, что будете делать лично вы?

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