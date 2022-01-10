В Азербайджане призвали отстранить всех пророссийских чиновников

Все пророссийские чиновники должны быть отстранены от власти в Азербайджане, чтобы страна сумела обезопасить себя от внешнего влияния, считает председатель партии «Туран» Джахандар Байоглу.

По его мнению, необходимо взять под контроль и отстранить от руководства всех пророссийских чиновников, депутатов и руководителей общественных организаций. Председатель партии призвал главу государства распустить Милли Меджлис и начать новые социально-экономические реформы, информирует Haqqin.az.

Байоглу выразил уверенность, что в Азербайджане могут повториться события, которые происходят в Казахстане, если руководство страны не пойдет на эти решительные шаги. По его мнению, пророссийские силы просочились в структуры МВД, СГБ и Минобороны.

Ранее в Казахстане акции протеста, спровоцированные резким ростом цен на газ, переросли в массовые погромы. В Алма-Ате захватили международный аэропорт, который участники беспорядков позднее разгромили. В городе началась антитеррористическая спецоперация, власти сообщили об освобождении аэропорта. При этом, по данным СМИ, погибли двое военных. В четверг воздушная гавань Алма-Аты приостановила работу.

Напомним, в пятницу официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что миротворцы РФ совместно с правоохранительными органами Казахстана взяли под полный контроль аэропорт Алма-Аты.