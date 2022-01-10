 

Ранения в боях с погромщиками получили почти 400 военных Нацгвардии Казахстана

10.01.2022, 2:14, Новости дня
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Почти 400 военнослужащих Национальной гвардии Казахстана пострадали в ходе беспорядков в городах Алма-Ата, Чимкент и других, сообщил главнокомандующий Нацгвардией Руслан Жаксылыков.

Жаксылыков отметил, что бойцы Нацгвардии «несут службу в круглосуточном режиме». В столкновениях с «хулиганствующей толпой», по его словам, пострадали 394 военных. Также он сообщил, что было повреждено более 90 единиц военной техники Нацгвардии, передает ТАСС.

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил 10 января днем общенационального траура в связи с многочисленными жертвами во время недавних событий. Всего во время беспорядков зафиксировано 160 жертв, в число которых входят и сотрудники силовых структур.



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