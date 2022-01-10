Каждый сварщик может править в королевстве

Профсоюзы проникли почти во все сферы жизни в Швеции и дали стране несколько премьер-министров. Швеция — все еще страна для рабочих? Или никогда ею не была?

Профсоюзы Швеции стали кузницей политиков страны. Фото из архива

В начале ноября премьер-министр Швеции Стефан Лёвен подал в отставку после череды кризисов, связанных с бюджетной и социальной политикой в стране. 64-летний социал-демократ семь лет возглавлял правительство, хотя начинал совсем не как политик — в 80-х Лёвен работал сварщиком и вступил в профсоюз, как и многие «синие воротнички» в те годы. Защита прав наемных работников позже позволила ему занять руководящие посты в Союзе металлургов, а в социал-демократической Швеции это почти всегда означает возможность прямо влиять на политические решения внутри страны. Шведское рабочее движение до сих пор считается одним из самых влиятельных в мире, и государство (за редким исключением) не оспаривает право шведов самим регулировать рынок труда — только путем ненасильственных переговоров работники и работодатели смогли обеспечить стабильный рост зарплат на рынке, сделали невозможным для страны явлением неоплачиваемые переработки, гарантировали выплаты на поддержание физического и ментального здоровья и многое другое.

Но если еще в 1990-х годах 80% населения страны состояло в профсоюзах, то сейчас, в изменчивой и фрагментированной экономике, эта доля сокращается, а профессиональные объединения пытаются найти себе место в 2020-х годах.

«Новая газета» разбирается, как завоевания профсоюзных движений позволили Швеции сохранить социал-демократическое общество, как борьба за права рабочих стала одним из определяющих факторов в политической жизни и как долго шведам еще удастся сохранять этот хрупкий баланс равенства на рынке труда.

Стефан Лёвен (в центре) после дебатов в Риксдаге, сентябрь 2021 года. Фото: Nils Petter Nilsson / Getty Images

Folkhemmet. Как шведы строили «народный дом»

Карьера теперь уже экс-премьера Швеции Стефана Лёвена складывалась так, что политтехнологам Социал-демократической рабочей партии (СДРП) даже не пришлось придумывать красивую историю, чтобы показать, как важна связь профсоюзов и «шведской модели». Он родился в 1957 году в Стокгольме у матери-одиночки, которая не смогла прокормить двоих сыновей, поэтому младший — будущий премьер — оказался в детском доме. Вскоре его усыновила рабочая семья из поселка в округе Одален на севере страны, и это важная деталь в становлении Лёвена.

Одален для шведов — место сродни Новочеркасску для россиян.

Демонстрация рабочих по пути в Одален, Швеция, 1931 год, незадолго до расстрела. Раскрашено вручную. Архив

В мае 1931 года рабочие устроили здесь забастовку солидарности в знак несогласия с сокращением зарплат. Администрация пригнала штрейкбрехеров, начались стычки. Полиции в небольшом местечке почти не было, и поэтому местные власти призвали на помощь регулярные войска. Солдаты расстреляли выступление рабочих, убив пять человек.

Расстрел в Одалене стал для Швеции знаковым событием, после которого население перестало голосовать за либеральные силы, а к власти пришли социал-демократы во главе с Пером Альбином Ханссоном. Именно он разработал концепцию «шведской модели», общества всеобщего благосостояния или, выражаясь в терминах самого Ханссона, Folkhemmet («народного дома»), которая подразумевает постройку отношений на рынке труда через постоянные переговоры профсоюзов рабочих и объединений предпринимателей,

некий «третий путь» между социализмом и капитализмом, в котором власть не играет никакой роли.

Отец-основатель современной шведской модели власти, премьер Пер Альбин Ханссон. Фото: FPG / Archive Photos / Getty Images

После трагедии в Одалене социал-демократы закрепились у власти в Швеции на долгие годы и остаются там до сих пор — с 1932 года соцдем был премьером гораздо чаще представителей других партий, а в сумме партия оставалась «за бортом» лишь 18 лет.

Выросший в Одалене Лёвен прошел годичный курс сварщиков, вдохновился идеями одного из отцов социал-демократии Улофа Пальме, открыл местное отделение молодежной организации Социал-демократической партии, но не ушел в политику. Он продолжал работать сварщиком на оборонных предприятиях и в 24 года параллельно стал работать в профсоюзе работников металлургии (сейчас — IF Metall).

К 2005 году Лёвен возглавил профсоюз, а дальше были партийная работа, пост лидера соцдемов к 2012 году (причем будущий премьер отказался от первого предложения возглавить СДРП) и победа на выборах в 2014 году. В прощальном турне перед отставкой Лёвен вернулся в Одален. «Я хотел замкнуть круг», — сказал он в интервью местной газете.

Когда бывший сварщик и профсоюзный деятель стал лидером СДРП во времена правления в стране Фредрика Рейнфельдта, либерал-консерватора от партии «Умеренных», то столкнулся с непониманием своих идей о новой индустриализации в меняющейся зеленой экономике. Многие оппоненты Лёвена от консервативных сил говорили о его заводском прошлом с упреком, и в правом крыле слово «сварщик» стало почти ругательным. К концу срока Лёвена Швеция укрепилась на первых позициях в мировом рейтинге зеленого роста, компания Northvolt начала налаживать выпуск литиевых батарей из переработанных материалов, а концерн Ericsson купил поставщика облачных сервисов из США Vonage.

Швеция сегодня — в лидерах по росту «зеленой экономики». Шведские компании производят батареи из переработанных материалов (на фото из пресс-релиза компании Northvolt) компоненты для производства батарей из вторсырья

«Думаю, для Стефана поворотным моментом стала именно профсоюзная работа. Ведь он был главой металлургического профсоюза, и именно это позволило ему войти в руководство Социал-демократической партии. Он не был партийным активистом ни на региональном, ни на местном уровне. Он всегда был лидером профсоюза, и поэтому показался многим подходящей кандидатурой. Устроено это примерно так: партией на самом деле руководит команда из семи представителей, и Стефан стал одним из них, так как на протяжении десятилетий места там закреплены за профсоюзными лидерами», — объясняет в беседе с «Новой» Терезе Гуовелин, первый вице-президент Шведской конфедерации профсоюзов (LO), в которой и работал премьер Лёвен.

LO — крупнейшая национальная профсоюзная организация в Швеции, которая объединяет 14 профильных профсоюзов условных «синих воротничков» — от строителей, металлургов и электриков до музыкантов, художников, а также работников гостиниц и ресторанов.

В нем состоит 1,5 миллиона жителей 10-миллионной Швеции, или около 61% рабочих страны.

Конфедерация LO появилась в Швеции еще в 1898 году на волне забастовок и первых индустриальных выступлений в Северной Европе и всегда был неразрывно связана с Социал-демократической партией. Во всех материковых скандинавских странах — Швеции, Норвегии и Дании — подобная связка уже тогда существовала на уровне профсоюзного (конфедерация) и политического (партия) крыла социал-демократического движения.

Терезе Гуовелин, первый вице-президент Шведской конфедерации профсоюзов

Профсоюзы для «белых воротничков» появились в Швеции уже в середине XX века — сейчас это Конфедерация профессиональных сотрудников (TCO) и Конфедерация профессиональных ассоциаций (SACO), куда входят преимущественно экономисты, архитекторы, юристы и представители других профессий, для которых в стране необходимо университетское образование.

Причем у социал-демократов в Швеции нет монополии на профсоюзное движение, которое могло бы оказывать влияние на внутриполитическую повестку. «Партия центра», которая в недавнем прошлом находилась в открытой конфронтации с соцдемами, до 50-х была аграрной «Крестьянской партией».

Кандидат от центристов Турбьёрн Фельдин — сын фермера и деятель профсоюза овцеводов (Svenska fåravelsföreningen) — в 70-х и 80-х несколько раз становился премьер-министром.

Турбьёрн Фельдин тоже пришел в политику из профсоюзов. Он был овцеводом. Фото 1973 года. Фото: Daniel SIMON / Gamma-Rapho / Getty Images

Для работодателей в каждой сфере здесь существуют своеобразные профсоюзы-противовесы, а точнее, зонтичные организации, представляющие интересы бизнеса и администраций на предприятиях. Они объединены в Конфедерацию шведских предприятий (Svenskt Näringsliv), которая в отличие от прочно связанной с социал-демократами LO придерживается скорее либертарианского курса.

Помимо этаблированных профсоюзных организаций, в стране существуют и разнообразные мелкие союзы, представляющие работников как частного, так и государственного сектора экономики, — например, с 1910 года и до сих пор в стране работает анархо-синдикалистский профсоюз SAC, представляющий и рабочих, и безработных, и студентов.

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Заложенная Пером Альбином Ханссоном еще в 1930-х (и до сих пор работающая почти неизменно!) идея шведского «народного дома» в целом и заключается в том, что большие и малые профсоюзные объединения договариваются с организациями работодателей на равных почти по всем аспектам трудовых отношений — от рабочих часов, оплаты и допобразования до оплаты фитнеса и ментального здоровья наемных работников.

В шведском языке даже есть отдельное слово для явления, когда работодатель обязан выплатить работнику деньги на базовое поддержание физического и психического здоровья, — friskvårdsbidrag.

Уже к концу XX века у программы Ханссона появились неожиданные последствия — когда большинство экономически развитых стран в мире «зашивали» в свое законодательство минимальный размер оплаты труда, шведы категорически отказались это делать. Европейский союз (Швеция — его участница с 1995 года) прямо сейчас пытается в директивном порядке настоять на введении МРОТ в Скандинавии, но социал-демократические силы в Дании и Швеции убеждены, что это поставит под сомнение сам факт существования североевропейской экономической модели.

Профсоюзы и работодатели после каждых крупных переговоров заключают так называемый коллективный договор, в котором, помимо прочего, прописывается и минимально допустимый размер зарплаты в зависимости от сферы, квалификации и образования сотрудников. Таким образом, законодательная власть почти полностью отстранена от управления рынком труда, и правительство может только косвенно поддержать требования одной из сторон в процессе саморегулирования.

Многое из того, что мы привыкли видеть в качестве закрепленных положений трудовых кодексов, и вовсе не является законом в Швеции. Даже условия оплаты за сверхурочные часы — вопрос, который профсоюзы решают сами.

«За последний 2021-й год реальная заработная плата у нас выросла на 60%, — замечает Терезе Гуовелин из Шведской конфедерации профсоюзов. — Такого нет ни в одной другой стране мира. Но на европейском уровне мы вступили в жесткую конфронтацию по поводу директивы о МРОТ. К сожалению, частично переговоры мы проигрываем».

В этих переговорах с ЕС и работодатели, и профсоюзы выступают против законов о минимальной зарплате в Швеции. «Коллективные договоры дают гораздо больше, чем просто заработная плата. Мы регулируем вопросы безопасности, страховки, сокращения продолжительности рабочего дня, отпуска. Это вопрос равных возможностей», — говорит она.

Еще один повод не зависеть от решений властей в вопросах МРОТ — так называемые перформанс-ревью, которые заложены в коллективные договоры и уже фактически работают как закон.

Если к моменту, когда работодатель оценивает результаты сотрудника за год, все поставленные цели выполнены, житель Швеции может надеяться на рост зарплаты — в среднем на 2%.

Номинально шведский МРОТ все-таки можно оценить. Так, например, жители страны без паспортов ЕС обязаны устроиться на работу с минимальной зарплатой 13 тысяч крон (около $1400). Актуальные средние зарплаты, достигнутые по результатам профсоюзных переговоров, постоянно подсчитывает Статистическое ведомство Швеции. В 2020 году специалисты по информационной безопасности, например, получали в Швеции в среднем 49 700 крон (около $5400). При этом женщины — на 2800 крон меньше среднего, мужчины — на 800 крон больше.

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Небольшой гендерный разрыв в оплате труда в целом все еще наблюдается почти во всех сферах труда в Швеции — женщины зарабатывают на 5–10% меньше мужчин. Согласно рейтингу Всемирного экономического форума, Швеция в этой области занимает четвертое место в мире, и по успехам в борьбе с зарплатной дискриминацией ее опережают только североевропейские соседи. Для сравнения: РФ в этом списке занимает 81-ю строку — над Эфиопией и под Сальвадором. По данным Росстата, у нас гендерный разрыв в оплате труда — 27,9%.

Тем не менее шведские профсоюзы продолжают искать пути для еще большего сокращения этого разрыва. «У нас сегрегированный рынок труда, и в тех секторах, где преобладают женщины, оплата труда ниже», — объясняет Гуовелин, что сейчас мешает рабочему движению достичь нулевого разрыва.

Молодые отцы на прогулке, Стокгольм. Фото: Michel Setboun / Corbis via Getty Images

В середине 2010-х годов основные профсоюзы Швеции подписали соглашение о целях на ближайшие 20 лет и включили туда проблему равного вознаграждения вне зависимости от гендерной принадлежности работников. Но пока ощутимых подвижек нет. «Мы сделали некоторые шаги вперед, но слишком маленькие. Каждый раз, когда мы входим в новый раунд национальных переговоров с работодателями, все соглашаются, что мы должны сократить разрыв. Но как? Мне кажется, что представители сфер с преобладанием мужчин должны немного отступить и одобрить повышение зарплат в «женских» секторах экономики», — говорит Гуовелин.

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