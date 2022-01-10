Взрывы прогремели в Кабуле

В западной части столицы Афганистана прогремели несколько взрывов, сообщают СМИ.

В районе Кабульского политехнического университета слышна стрельба, передает ТАСС со ссылкой на афганскую газету «Виса».

Позднее заместитель министра информации и культуры в сформированном радикалами временном афганском правительстве Забихулла Муджахид заявил, что в столичном квартале Хушхальхан проводилась «спецоперация против подозреваемых в похищении людей», в ходе которой «один из преступников был уничтожен».

Напомним, после прихода к власти в Афганистане радикального движения «Талибан» (организация, запрещенная ООН за террористическую деятельность) в Кабуле участились случаи взрывов. Ответственность за них в большинстве случаев брали на себя боевики террористической организации «Исламское государство».