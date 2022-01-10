Жертвами пожара в США стали девять детей и десять взрослых

Не менее 19 человек, в том числе девять детей, стали жертвами пожара в многоэтажном жилом доме в Нью-Йорке, сообщил источник в пожарной службе.

Пожар произошел в многоэтажке «Твин Парк» в Бронксе. На место происшествия прибыл новый мэр города Эрик Адамс. Адамс сказал, что произошел один из самых крупных по числу жертв пожаров в истории города. Мэр сообщил, что пострадали 63 человека, жизнь 32 из них находится под угрозой, передает ТАСС.

Возгорание произошло на одном из нижних этажей 19-этажного жилого дома. Из-за открытой двери огонь быстро распространился, охватив второй и третий этажи, дым поднялся еще выше. Глава пожарного департамент Нью-Йорка Дэниел Нигро сообщил, что «пострадавших находили буквально на каждом этаже здания». Пожар потушен, ему была присвоена максимальная, пятая, категория, к борьбе с огнем привлекались 200 пожарных.

Напомним, во Флориде летом частично обрушилось многоэтажное здание. В результате обрушения погибли 97 человек. Операция по разбору завалов продолжалась 29 дней.