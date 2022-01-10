Казахстан заверил в готовности сил ОДКБ покинуть страну при первом же обращении

МИД Казахстана объяснил, что миротворцы ОДКБ находятся в Казахстане временно, и рассказал, когда миротворческие силы должны покинуть страну.

Ведомство сообщило, что миротворцы останутся в Казахстане, пока не наступит «стабилизация ситуации». МИД подчеркнул, что миротворческие силы ОДКБ «покинут страну при первом обращении казахстанской стороны», передает РИА «Новости».

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к главам государств ОДКБ с просьбой оказать помощь республике в «преодолении террористической угрозы. В воскресенье сообщалось, что коллективные миротворческие силы ОДКБ завершили развертывание в Казахстане и приступили к выполнению задач.