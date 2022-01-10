Stern – пока Джонсон и Макрон нападают на антипрививочников, Шольц остаётся канцлером для всех

Из-за волны «омикрона» заболеваемость в европейских странах растёт, и соответственно обостряется тон их правительств в отношении противников вакцинации, пишет немецкий журнал Stern. Однако в то время как британский премьер Борис Джонсон и французский президент Эммануэль Макрон допускают жёсткие слова в адрес антипрививочников, Олаф Шольц предпочитает оставаться канцлером для всех. Тем не менее ужесточение мер для сдерживания коронавируса планирует и Германия.



АР

На фоне критической ситуации с коронавирусом ужесточается и тон правительств, пишет немецкий журнал Stern. Особенно заметные перемены наблюдаются в странах, наиболее сильно затронутых волной «омикрона». Чем выше заболеваемость, тем жёстче становится тон по отношению к тем, кто отказывается от вакцинации и тем самым способствует развитию пандемии.

Несколько дней назад президент Франции Эммануэль Макрон попал в заголовки из-за своих слов. «У меня есть большое желание заставить нервничать тех, кто не вакцинировался, поэтому мы будем продолжать это делать до конца», — процитировали Макрона французские СМИ. Однако поскольку во французском языке использованное Макроном слово первоначально означало не «нервировать», а «покрывать кого-то экскрементами», слова французского президента были сочтены необычно грубыми и вызвали международный резонанс, поясняет издание.

Однако Макрон не одинок в своей критике, подчёркивает Stern. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон также заявил: «Я хочу сказать противникам вакцинации, людям, которые распространяют этот вздор в социальных сетях: вы абсолютно неправы». По его словам, эти люди «несут полную чушь о вакцинации».

Великобританию и Францию действительно объединяет критическая ситуация с коронавирусом, сообщается в статье. Британская система здравоохранения работает в условиях военного положения, о чём недавно предупредил Борис Джонсон, прибегнув к помощи военнослужащих. Около 1800 из них уже водят машины скорой помощи по всей стране, делают прививки от коронавируса и ухаживают за пациентами в больницах. По словам британского премьер-министра, это трагедия, что система здравоохранения испытывает такое давление, и в подобной ситуации неуместно распространять неправду о прививке, защищающей от заражения коронавирусом.

Во Франции «омикрон» также устанавливает новые рекорды по заболеваемости. При этом Макрон, вероятно, осознаёт, что не пользуется особой популярностью в разгар избирательной кампании. Ещё летом введение обязательной вакцинации для медработников привело к массовым протестам. Новые ограничения правительство планирует направить против примерно 5 миллионов невакцинированных. Для доступа в кинотеатры, бары и поезда дальнего следования больше недостаточно будет предъявить отрицательный тест на коронавирус. Однако сначала законопроект должен получить одобрение в сенате.

Именно эти более строгие меры подразумевал Макрон, когда говорил о желании заставить понервничать противников вакцинации. «По моему мнению, это была моя обязанность, забить тревогу», — заявил французский президент.

В связи с ростом заболеваемости растёт также давление на новое правительство Германии. Поэтому канцлер Олаф Шольц встретился с премьер-министрами земель для проведения очередной конференции по ужесточению коронавирусных правил.

Как отмечает Stern, Германия, как и Франция, пошла по пути побуждения невакцинированных граждан пройти вакцинацию с помощью введения новых и новых ограничений в соответствии с девизом: «Всё, что доставляет удовольствие, — только для вакцинированных». Однако, в отличие от своих коллег в Великобритании и Франции, Шольц пока не использовал таких громких слов в адрес противников вакцинации: хотя он подчеркнул важность вакцинации, канцлер Германии сделал акцент на «совместных» усилиях. «От нас зависит, насколько сложным будет это испытание», — заявил Шольц.

Это верно лишь отчасти. Невакцинированные люди подвергаются повышенному риску заразиться, столкнуться с тяжёлым протеканием болезни и заразить других. Однако вместо того чтобы словесно поносить противников вакцинации, Шольц продолжает следовать подходу кнута и пряника. Он не хочет разделять Германию и хочет оставаться канцлером для всех, включая невакцинированных.

В то же время Шольц уже продемонстрировал первый признак ужесточения тона немецкого правительства и высказал однозначное «да» обязательной вакцинации. Если в последнее время канцлер держался в стороне от дебатов по этому вопросу, то теперь он подчеркнул: было бы хорошо, если бы вакцинация была обязательной, заключает немецкий журнал Stern.