 

Военные стали патрулировать Алма-Ату с винтовками наизготове

10.01.2022, 0:46, Новости дня
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В Алма-Ате в Казахстане военные усилили патрулирование улиц, оно стало более массовым, чем в последние дни, сообщают информационные агентства.

Как передает ТАСС, на всех улицах можно увидеть по два-три грузовика, в них – десятки военных, у всех винтовки в руках наизготове. Патрули используют фонарики, чтобы тщательно просматривать обочины. К площади Республики не подпускают ближе, чем на квартал, при этом у заграждений дежурят и полицейские. Блокпосты вокруг города остались, но на них военных стало меньше.

Напомним, замглавы городской администрации Ержан Бабакумаров заявил, что в Алма-Ате наблюдается стабилизация обстановки, но продолжаются вспышки ожесточенного сопротивления со стороны боевиков. За ночь в Алма-Ате были задержаны около 100 участников террористических атак и мародеров, изъято 118 единиц оружия и более тысячи боеприпасов.



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