США отказались обсуждать европейскую безопасность без участия Европы

США готовы вести диалог с Россией по ряду вопросов, но европейскую безопасность согласны обсуждать только при участии европейских союзников, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Комментируя встречу первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Женеве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, Прайс сказал, что стороны «обсудили двухсторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января». США будут приветствовать «подлинный прогресс» в переговорах. Шерман, по его словам, сообщила о приверженности Вашингтона «международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы», передает РИА «Новости».

Напмоним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».