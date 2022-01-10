 

США отказались обсуждать европейскую безопасность без участия Европы

10.01.2022, 0:46, Новости дня
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США готовы вести диалог с Россией по ряду вопросов, но европейскую безопасность согласны обсуждать только при участии европейских союзников, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Комментируя встречу первого заместителя госсекретаря США Уэнди Шерман в Женеве с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым, Прайс сказал, что стороны «обсудили двухсторонние темы, которые они будут обсуждать в ходе внеочередной встречи в рамках диалога о стратегической стабильности 10 января». США будут приветствовать «подлинный прогресс» в переговорах. Шерман, по его словам, сообщила о приверженности Вашингтона «международным принципам суверенитета, территориальной целостности и свободы суверенных наций выбирать собственные союзы», передает РИА «Новости».

Напмоним, замглавы МИД РФ Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве. По его словам, встреча прошла «потрясающе».



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