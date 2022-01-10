 

В погромах в Казахстане приняли участие воевавшие за исламистов в горячих точках

10.01.2022, 0:46, Новости дня
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Среди участников беспорядков в Казахстане есть боевики, которые в горячих точках воевали на стороне радикальных исламистов, сообщил МИД страны.

МИД подчеркнул, что Казахстан подвергся «вооруженной агрессии хорошо скоординированных террористических групп, прошедших подготовку за рубежом». По предварительной информации, «среди нападавших есть лица, имеющие опыт боевого участия в горячих точках на стороне радикальных исламистских группировок», передает РИА «Новости».

Ведомство заявило, что правоохранители и военные «противостоят террористам, а не «мирным протестующим», как это искаженно преподносят некоторые зарубежные СМИ». Правоохранители Казахстана проведут расследование о причинах беспорядков, итоги которого будут предоставлены мировому сообществу, сообщило министерство.

Напмоним, США выразили обеспокоенность возможным применением «насилия против мирных демонстрантов» в Казахстане. ООН призвала все стороны в Казахстане воздерживаться от насилия и проводить акции мирным образом.



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