Израиль разрешил въезд в страну туристам, привитым «Спутником V»

Израиль с 9 января открыл въезд в страну туристам, привитым российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Израиле.

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» жителей в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля», — говорится в заявлении посольства в фейсбуке.

Перед въездом в Израиль у туристов будут проверять подлинность выданных в РФ сертификатов о вакцинации. Помимо этого, привитые «Спутником» россияне должны будут пройти в аэропорту имени Бен-Гуриона не только дополнительное ПЦР-тестирование, как все, но и серологическое исследование.

Иностранцы будут обязаны отправиться на карантин на срок до 24 часов или до получения отрицательного результата ПЦР-теста (россияне также должны будут дождаться получения положительного результата серологического анализа, свидетельствующего о наличии антител к коронавирусу). После этого иностранцы получат «зеленый пропуск» («тав ярок»).

Эти правила будут действовать в случае, если иностранцы не находились в «красной стране» за 14 дней до въезда в Израиль, а с момента получения ими последней дозы вакцины прошло не менее 14 дней и не более шести месяцев. Перед вылетом в Израиль необходимо сдать ПЦР-тест в течение 72 часов или экспресс-тест (тест на антиген, выполненный в клинике) в течение 24 часов до полета. Также в течение 48 часов до вылета нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья.

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