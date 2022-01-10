 

Израиль разрешил въезд в страну туристам, привитым «Спутником V»

10.01.2022, 0:43, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Израиль с 9 января открыл въезд в страну туристам, привитым российской вакциной «Спутник V». Об этом сообщила пресс-служба посольства РФ в Израиле.

«Признательны израильской стороне за усилия по обеспечению условий для возобновления поездок привитых российской вакциной «Спутник V» жителей в Израиль с туристическими и паломническими целями при соблюдении требований, установленных Министерством здравоохранения Израиля», — говорится в заявлении посольства в фейсбуке.

Перед въездом в Израиль у туристов будут проверять подлинность выданных в РФ сертификатов о вакцинации. Помимо этого, привитые «Спутником» россияне должны будут пройти в аэропорту имени Бен-Гуриона не только дополнительное ПЦР-тестирование, как все, но и серологическое исследование.

Иностранцы будут обязаны отправиться на карантин на срок до 24 часов или до получения отрицательного результата ПЦР-теста (россияне также должны будут дождаться получения положительного результата серологического анализа, свидетельствующего о наличии антител к коронавирусу). После этого иностранцы получат «зеленый пропуск» («тав ярок»).

Эти правила будут действовать в случае, если иностранцы не находились в «красной стране» за 14 дней до въезда в Израиль, а с момента получения ими последней дозы вакцины прошло не менее 14 дней и не более шести месяцев. Перед вылетом в Израиль необходимо сдать ПЦР-тест в течение 72 часов или экспресс-тест (тест на антиген, выполненный в клинике) в течение 24 часов до полета. Также в течение 48 часов до вылета нужно заполнить декларацию о состоянии здоровья.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Только открылись, и вот опять!

Израиль забаррикадировался от «омикрона»

В конце октября Израиль одобрил правила въезда для иностранных туристов, привитых российским препаратом от коронавируса «Спутник V» Изначально туристов, привитых «Спутником», хотели начать пускать уже с 15 ноября, но позже дату перенесли на 1 декабря, а затем Израиль и вовсе закрыл въезд в страну для всех иностранцев из-за распространения нового штамма коронавируса «омикрон».

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.10 / Приостановка бесплатного проезда, электронные билеты, штрафы — новые ограничения в Москве

06.11 / Мнение: О реальных боевых качествах «несокрушимых» чеченских воинов

20.11 / Умер Гаркалин – Личное мнение

19.01 / Останки динозавров могут найти на Луне или Марсе, предполагают ученые

27.04 / В память о рэпере DMX: Ирина Шейк в футболке со смыслом и Лея на прогулке в Нью-Йорке

04.12 / Ляшко обвинил Зеленского в узурпации власти

29.12 / Младший брат Майли Сайрус впервые станет отцом

02.12 / Мелания Трамп пригласила на прием юных авторов игрушек для главной ели Белого дома

07.07 / Скандалы: Следователи под маской правозащитников

21.12 / «СССР» на тройку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика