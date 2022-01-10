 

Шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг заразились COVID-19

10.01.2022, 0:40, Новости дня
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“Принц, который полностью вакцинирован, имеет очень легкие симптомы и чувствует себя хорошо”, – сообщили в пресс-службе.

У кронпринцессы, которая также полностью вакцинирована, “есть симптомы простуды, но в остальном она здорова”, – отметили в пресс-службе 8 января.

На ближайшее время официальная программа деятельности кронпринцессы и ее супруга будет скорректирована.

Контекст:

5 января стало известно, что COVID-19 заразились король Швеции Карл Густав XVI и королева Сильвия.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Швеции с начала эпидемии подтвердили 1,4 млн случаев COVID-19, умерли 15,4 тыс. человек.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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