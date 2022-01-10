Казахская оппозиционерка о миссии ОДКБ: Войска союзников – это фиговые листочки на интервенции, осуществляемой Путиным

“Войска введены для того, чтобы подавить существующие протестные настроения в стране. Конечно, никаких террористов у нас нет. [Президент Казахстана Касым-Жомарт] Токаев заявил, что Алматы атаковало 200 тыс. вооруженных террористов, было шесть волн террористических атак. Это полный бред”, – сказала она.

Джардемали отметила, что зачистка протестующих в Алматы может вестись российскими войсками.

“Войска союзников – Таджикистана, Кыргызстана, Армении – это просто фиговые листочки на интервенции, осуществляемой Путиным. Поэтому нужно говорить не о миротворческой операции, а об интервенции именно войск Путина. Протесты настоящие, они идут изнутри, от нации”, – заявила оппозиционерка.

Она выразила уверенность в том, что в Казахстане начнутся репрессии.

“Но когда пройдет первый страх, запугать людей будет уже невозможно. Будет сильная реакция изнутри страны, от гражданского общества, и будет сопротивление, которое будет только нарастать”, – считает Джардемали.

Бота Джардемали – сестра казахского бизнесмена Искандера Еримбетова, он находится под следствием в Казахстане по делу об отмывании денег. Обвинения в адрес брата Джардемали называла сфабрикованными, сообщало в январе 2018 года “Радио Азаттык”.

Преследование бизнесмена связывают с попыткой казахстанских властей вернуть из-за границы Джардемали, которая работала юристом у бывшего банкира Мухтара Аблязова, лидера движения “Демократический выбор Казахстана”. Джардемали живет в Брюсселе, у нее статус политического беженца.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. Число задержанных, по официальным данным, превысило 5 тыс. человек.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января.

—