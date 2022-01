В результате пожара в многоэтажке в Нью-Йорке погибло минимум 19 человек, среди них девять детей

По последним данным, серьезно пострадал 31 человек.

Approximately 200 FDNY members are operating on scene of a 5-alarm fire at 333 East 181 Street in the Bronx. There are currently 31 serious injuries to civilians. pic.twitter.com/yrTYwOfonH

— FDNY (@FDNY) January 9, 2022

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс сообщил в Twitter, что погибли 19 человек, в том числе девять детей.

“Сегодня мы потеряли 19 наших соседей. Это трагедия сверх всякой меры. Присоединяйтесь ко мне в молитве за тех, кого мы потеряли, особенно за 9 невинных молодых жизней, которые были прерваны”, – написал он.

We’ve lost 19 of our neighbors today. It’s a tragedy beyond measure. Join me in praying for those we lost, especially the 9 innocent young lives that were cut short. https://t.co/YWQyBLyLK8

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) January 9, 2022

Позже городская пожарная охрана сообщила в Instagram, что пострадало 32 человека.

“Это действительно трагедия. Подразделения прибыли в течение трех минут на вызов о возгорании в двухэтажной квартире. Они столкнулись в коридоре с этим огнем, очень сильным дымом, очень сильным огнем. Дым распространился на всю высоту здания, что очень необычно. Спасатели находили жертв на каждом этаже и на лестничных клетках и выводили их с остановкой сердца и дыхания”, – заявил комиссар пожарной охраны Дэниел Нигро.

