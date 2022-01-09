 

В Саратове экс-полицейского приговорили к 6 годам колонии

09.01.2022, 23:58, Разное
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…за изнасилование 18-летней девушки.

Ленинский районный суд Саратова приговорил бывшего полицейского к шести годам колонии общего режима по делу об изнасиловании 18-летней девушки (ч. 1 ст. 131 УК) в отделе полиции. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

Мужчину также признали виновным в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК). Ему запретили занимать должности в правоохранительных органах в течение трех лет.

В релизе СК говорится, что подсудимый — бывший сотрудник дежурной части отдела полиции №4 УМВД по Саратову. При этом его имя не уточняется. «Коммерсант» пишет, что речь идет об экс-лейтенанте полиции Сергее Шнайдере.

По версии следствия, полицейский доставил девушку в ОВД по просьбе своего знакомого, с супругой которого у нее был конфликт. Мужчина, по информации СК, не менее четырех раз ударил девушку в область лица и тела, а затем изнасиловал.

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Полицейского задержали и допросили 3 августа. У него есть жена и малолетний ребенок. Адвокат Илья Курапов уверял, что его подзащитный не совершал преступления.

Уголовное дело возбудили после заявления 18-летней Лилии Б. 20 июля ее пригласили для проведения профилактической беседы в отдел полиции. По словам заявительницы, полицейский отвел ее в камеру для задержанных, где избил ее и изнасиловал. 30 июля СК по Саратовской области начал проверку инцидента.

Источник: Новая газета



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