 

На север Пакистана обрушился снегопад, погибло более 20 человек

09.01.2022, 23:56, Новости дня
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Из-за туристов, которые поехали в город Мурри смотреть на снегопад, образовалась пробка из 1 тыс. автомобилей. Дорогу расчищали военные инженеры и техника.

Среди погибших есть полицейский, его жена и их шестеро детей, а также еще одна семья из пяти человек. Военные сообщили, что спасли более 300 человек, застрявших в снегу.

Министр внутренних дел Шейх Рашид заявил, что кризис был вызван большим количеством людей, направившихся на север страны из Исламабада. В Мурри за несколько дней прибыло более 100 тыс. автомобилей. 8 января регион объявили зоной бедствия.

Премьер-министр Пакистана Имран Хан написал в Twitter, что шокирован гибелью людей.

“Беспрецедентный снегопад и наплыв туристов, продолжающийся без проверки погодных условий, застали администрацию района врасплох”, – отметил политик.

Shocked & upset at tragic deaths of tourists on road to Murree. Unprecedented snowfall & rush of ppl proceeding without checking weather conditions caught district admin unprepared. Have ordered inquiry & putting in place strong regulation to ensure prevention of such tragedies.

— Imran Khan (@ImranKhanPTI) January 8, 2022

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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