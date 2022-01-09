Современная романтика: индийский бизнесмен построил для своей супруги мини-копию Тадж-Махала

20 миллионов рублей или 260 000 долларов понадобилось бизнесмену-романтику из Индии, чтобы возвести мини-дворец для любимой жены. Особенность здания в том, что оно является уменьшенной копией знаменитого храма Тадж-Махал.

Усыпальница цвета слоновой кости

Тадж-Махал является одной из главных архитектурных сокровищниц мира, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Его очертания отражаются в водах реки Джамна у стен древнего индийского города Агра.

Изящные формы белого узорчатого фасада стали визитной карточкой Индии. Тадж-Махал – это мавзолей-мечеть. Воздвиг это сооружение в XVII веке безутешный падишах империи Великих моголов в честь умершей при родах супруги.

Доказательство любви

В наши дни 52-летний предприниматель Ананд Пракаш Чукси решил доказать свои крепкие чувства молодой жене, построив уменьшенную в три раза копию знаменитого сооружения.

Новая достопримечательность появилась в городе Бурханпур штата Мадхья-Прадеш. Он расположен в самом сердце Индии. Любопытно, что бизнесмен не спрятал за высокими стенами сокровище, строительство которого продолжалось 3 года.

Периодически вход на частную территорию открывают для местных жителей, которым нравится гулять в саду, проводить здесь свадебные церемонии и устраивать фотосессии.

Белоснежный фасад здания не так изящен, как настоящий Тадж-Махал, но пропорции соблюдены.

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По четырем углам стоят возносящиеся к небу минареты. Двухэтажное сооружение венчает купол. Широкие арочные проемы вечером эффектно подсвечиваются.

Внутри дизайну интерьеров уделено большее внимание. Мраморные колонны, стены и полы, позолоченный потолок, винтовые лестницы в стиле ретро. Строгий дизайн соответствует исламским традициям.

В мини-дворце есть 2 большие спальни и 2 гостевые комнаты, библиотека, просторная гостиная и даже специальная комната для медитаций.