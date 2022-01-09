 

Столтенберг похвастался знанием истории России

09.01.2022, 23:18, Новости дня
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НАТО прежде уже доказало свою способность «идти на компромиссы и находить решения с Россией», сообщил генсек альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг заявил, что «знает историю России». Он отметил, что «на протяжении веков» РФ «переживала конфликты с соседями». Как сообщил генсек альянса, «у РФ есть альтернатива: сотрудничество и работа с НАТО». При этом НАТО, по его словам, «готово стремиться к улучшению отношений», передает РИА «Новости» со ссылкой на Financial Times.

Напомним, Столтенберг заявил, что риск военного конфликта между альянсом и Россией сохраняется, однако стороны могут достигнуть политического решения для урегулирования разногласий. Одновременно генсек НАТО назвал неприемлемым требование РФ касательно невступления Украины в альянс.



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