Жители Берлина остались без отопления и горячей воды

В трех округах Берлина без отопления и горячей воды остались около 370 тыс. домохозяйств, сообщили муниципальные власти.

Речь идет о жителях округов Марцан-Хеллерсдорф, Трептов-Кепеник и Лихтенберг. Произошла авария на электростанции компании Vattenfall. Компания обещала возобновить работу станции в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.