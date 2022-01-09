 

Жители Берлина остались без отопления и горячей воды

09.01.2022, 23:18, Новости дня
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В трех округах Берлина без отопления и горячей воды остались около 370 тыс. домохозяйств, сообщили муниципальные власти.

Речь идет о жителях округов Марцан-Хеллерсдорф, Трептов-Кепеник и Лихтенберг. Произошла авария на электростанции компании Vattenfall. Компания обещала возобновить работу станции в ближайшее время, передает ТАСС со ссылкой на Tagesspiegel.



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