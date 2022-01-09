 

Рябков назвал предварительные переговоры РФ и США потрясающими

09.01.2022, 23:18, Новости дня
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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков счел «сложной, но деловой» предварительную часть переговоров РФ и США по гарантиям безопасности в Женеве.

Встреча продолжалась более двух часов. «Потрясающе», – сказал Рябков, отвечая на соответствующий вопрос. По его словам, стороны «погрузились в материю предстоящих дел». «Я думаю, что завтра мы не будем времени тратить. Я никогда теряю оптимизм, всегда (им) руководствуюсь», – приводит слова Рябкова РИА «Новости».

Напомним, российская делегации находится в Женеве для участия в переговорах с США по гарантиям безопасности. В состав межведомственной делегации вошли представители МИД и Минобороны России. Рябков, говоря о возможности достичь договоренностей на переговорах с США по гарантиям безопасности, заявил, что шансы есть всегда. Он также заявил, что «НАТО надо собирать манатки и отправляться на рубежи 1997 года».



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