Притула рассказал, когда зарегистрирует свою партию

По его словам, название партии пока выбирают.

“Это достаточно ответственное дело. Вспомните мультик и фразу: “Как вы лодку назовете, так она и поплывет”. Мы сейчас работаем над этим, конечно. Есть много места для креатива. Но очень хочется не ошибиться с названием и предложить нашим избирателям такое название, которое будет четко объяснять, о чем эта партия. Строение партийной структуры проходит. Сама партия сейчас в таком виртуальном состоянии. Мы будем выходить в 2022 году в режим субъектности, регистрации партии, конечно. Но к тому времени, как мы до этого дойдем, я хочу видеть достаточно сильные команды в регионах”, – сказал он.

Комментируя название будущей политсилы, Притула сказал, что он противник “объединения своей фамилии с названием партии”.

“И мне никогда не нравились именные блоки и так далее. Мы будем изучать этот вопрос глубже, потому что исключительно из-за возможности каких-либо манипуляций в бюллетенях на выборах и так далее, возможно, фамилия будет где-то сбоку стоять, чтобы лучше идентифицировать партию. Но в самом названии ни слова “Притула”, ни около Притулы там не будет”, – рассказал политик.

Контекст:

Притула – телеведущий, актер, стендап-комик, автор и сопродюсер скетч-шоу “Файна Юкрайна”, экс-ведущий утреннего шоу “Подъем”, талант-шоу “Украина слезам не верит” на “Новом канале” и других развлекательных программ. Является активистом волонтерского движения, которое оказывает помощь украинским военнослужащим.

В 2020 году он решил заняться политикой. Притула стал заместителем главы и членом политсовета партии “Голос” и баллотировался от нее в мэры Киева. На выборах он занял третье место.

7 июня 2021 года Притула объявил о выходе из “Голоса”, так как политсила “отдалилась от изначальных основ настолько далеко, что можно констатировать точку невозврата”. При этом он заверил, что не уходит из политики.

Согласно результатам опроса Социологической группы “Рейтинг”, который проводился 10–12 декабря 2021 года, если бы местные выборы в Киеве состоялись в ближайшее время, шансы войти в городской совет имели бы шесть политических сил, среди которых и партия Притулы. За нее отдали бы голоса 7,5% избирателей, которые намерены голосовать и определились с кандидатами.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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