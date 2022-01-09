 

Пассажиропоток аэропорта Борисполь за 2021 год составил 9,4 млн пассажиров

09.01.2022, 23:12, Новости дня
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По сравнению с докризисным 2019 годом пассажиропоток восстановился на 62%. За 2021 год аэропорт принял и отправил 75 854 рейса – 64 507 международных и 11 347 внутренних. Это составляет 68,5% от показателей 2019 года.

“В 2021 году пассажиропоток аэропорта по сравнению с 2020 годом восстановился на 83%, или более чем на 4,2 млн пассажиров. Авиакомпании и аэропорты научились работать в условиях пандемии и управлять кризисными ситуациями”, – сказал генеральный директор аэропорта Алексей Дубревский.

Самые популярные страны вылета из Борисполя – Турция (24%) и Египет (18%). В десятку направлений с самым большим пассажиропотоком вошли Анталья, Шарм-эль-Шейх, Хургада, Стамбул, Дубай, Тель-Авив, Амстердам, Даламан, Анкара и Одесса. Суммарно доля путешественников в эти страны составила 52%.

Объемы обслуженных в 2021 году грузов достигли рекордных за последние четыре года 45 675 тонн, что на 8,7% больше грузопотока 2019 года.

Контекст:

В связи со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19 Украина прекратила регулярное авиасообщение с полуночи 28 марта 2020 года. С 5 июня в Украине восстановилось внутреннее авиасообщение, а с 15 июня – внешнее.

Государственная авиационная служба Украины опубликовала перечень требований к организации полетов. Среди них – физическое дистанцирование (1,5 метра между людьми), ношение масок, мобильная регистрация и бесконтактная посадка.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации разработала три сценария восстановления авиасообщения, сокращенного из-за пандемии коронавируса.

В 2021 году Украина стала одним из лидеров по восстановлению авиатрафика в Европе после кризиса 2019 года, связанного с пандемией коронавируса. Об этом сообщил гендиректор Евроконтроля Имон Бреннан.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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