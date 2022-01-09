 

Стас Ярушин рассказал о постельных сценах с Настасьей Самбурской

09.01.2022, 22:36, Разное
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Стас Ярушин в рамках YouTube-шоу «Ковальский» пояснил о постельных сценах с Настасьей Самбурской в сериале «Универ». По словам актера, во время пикантных съемок он не испытывал страсти и возбуждения.
Ярушин, отвечая на вопрос ведущего проекта о поцелуях с коллегой, отметил, что их даже нельзя назвать поцелуями, ведь они никогда не были страстными и не запомнились актеру, как что-то особенное. Более того, Ярушин женат, и его супруга хорошо общается с Самбурской. Никакой ревности она не испытывает, так как понимает, что это всего лишь работа. Также актер отметил, что во время постельных сцен у него «там ничего не зашевелилось», ведь он к процессу не относится всерьез.

Сама Самбурская ранее заявляла, что не верит в отношения их героев – Кристины и Антона. Их она назвала выносом мозга, хотя совсем другая история была бы у ее героини с Андреем.

Что касается сериала «Универ», то Ярушин пояснил о радости и восторге от возвращения к съемкам. Герои переформатировались, да и сам сериал перешел от ситкома к драме. В целом данный формат больше нравится актеру.

Источник: www.starhit.ru



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