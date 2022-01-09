Столтенберг: Россия на протяжении веков имела конфликты с соседями. Но сейчас есть альтернатива: сотрудничать с НАТО

По словам Столтенберга, он знает историю России и то, что на протяжении веков она имела конфликты с соседями. Но у России есть альтернатива: сотрудничать и работать с НАТО, заявил он.

Генсек сказал, что “вместе можно найти путь, политический путь вперед, а также решить проблемы России”.

При этом, по его словам, риск конфликта сохраняется. Сдерживающие действия НАТО “заслуживают доверия и сильны”, и надо “надеяться и усердно работать на лучшее, но быть готовыми к худшему”, добавил Столтенберг.

Генсек заявил, что США и НАТО готовы обсудить с Россией возможные меры по снижению риска, “такие как контроль над вооружениями, усилия по обеспечению большей прозрачности военной деятельности, учений, а также линий связи”. США и НАТО, по его словам, “готовы стремиться к улучшению отношений и уже доказали, что способны идти на компромиссы и находить решения с Россией”.

Контекст:

Весной 2021 года Россия наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. В конце октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных.

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО “в восточном направлении”, отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Президент РФ Владимир Путин 23 декабря на ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, будет ли Россия нападать на Украину. По его словам, действия Москвы “будут зависеть не от хода переговоров [о продвижении НАТО на восток], а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу”.

29 декабря в Госдепартаменте США сообщили, что в январе проведут переговоры с Москвой по требованиям относительно “гарантий безопасности”: 10 января состоится диалог между Соединенными Штатами и РФ по стратегической стабильности, 12 января Россия и НАТО планируют провести встречу на уровне Совета Россия – НАТО, а на 13 января намечена встреча представителей РФ и ОБСЕ.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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