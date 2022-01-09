В Киев прилетел самолет из Казахстана с эвакуированными украинцами

Корреспонденту Общественного удалось поговорить с одним из пассажиров рейса по имени Саржан. Он рассказал, что из Караганды в Нур-Султан ехал в автомобиле, в Киеве у него пересадка, из столицы Украины он улетит на учебу в Европу.

“Нас было четыре человека в машине. На блокпостах нас проверили и записали наши данные”, – отметил пассажир.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба вечером 9 января сообщил, что из столицы Нур-Султана вылетел самолет с 33 гражданами Украины на борту. По его словам, следующие рейсы из Казахстана запланированы на 13-е и 16 января.

Согласно данным сайта Flightradar, самолет авиакомпании Air Astana вылетел из Нур-Султана в 16.19 по киевскому времени.

В МИД Украины сегодня заявили, что ищут альтернативный способ возвращения домой граждан страны из Казахстана. На фоне протестов международный аэропорт Алматы не выполняет гражданские рейсы. По информации спикера министерства Олега Николенко, больше всего украинцев – 116 человек – застряли в Алматы.

Министерство иностранных дел 5 января рекомендовало украинцам, которые находятся в Казахстане, следить за развитием ситуации в стране, не оставлять места проживания без крайней необходимости и всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

6 января Николенко рассказал, что с просьбой об эвакуации из Казахстана к дипломатам обратились 43 украинца.

Контекст:

Митинги в Казахстане начались 2 января, когда сотни жителей Жанаозена, нефтяного города в Мангистауской области, вышли к зданию акимата с протестом против повышения цен на автомобильный газ. В дальнейшем протесты начались и в других городах, в том числе Уральске, Атырау, Актобе, Алматы, столице Нур-Султане.

4 января протесты переросли в беспорядки и стычки митингующих с правоохранителями. В Алматы протестующие ворвались в мэрию, после чего там начался пожар. Сообщалось также о захвате аэропорта в городе. Позже власти объявили о его освобождении от протестующих.

5 января президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отправил правительство в отставку. Также он поручил антимонопольному органу ввести на 180 дней государственное регулирование цен на сжиженный газ, бензин и дизельное топливо и сместил первого президента страны Нурсултана Назарбаева с должности председателя Совета безопасности Казахстана. Несмотря на это, протесты в стране продолжаются.

5 января на всей территории Казахстана был введен режим чрезвычайного положения. В стране на фоне акций протеста отключали интернет.

Вечером 5 января Токаев заявил о “террористической угрозе” в Казахстане и попросил помощи у стран ОДКБ. В тот же день на заседании совета коллективной безопасности ОДКБ было принято решение направить в Казахстан миротворческие силы. Они уже “приступили к выполнению задач” в этой стране. Всего от ОДКБ в Казахстан будут отправлены 2,5 тыс. военных из стран – членов организации, заявил ее генсек Станислав Зась.

Вечером 6 января казахстанские силовики заявили, что освободили центр Алматы от протестующих, СМИ сообщали, что по людям, стоявшим на площади, открыли огонь, были убитые и раненые.

Токаев 7 января заявил, что разрешил силовикам без предупреждения стрелять на поражение по протестующим.

Утром 9 января в МВД Казахстана заявили, что “во всех регионах страны ситуация стабилизирована”, власти восстановили контроль над зданиями региональных администраций. Число задержанных, по официальным данным, превысило 5 тыс. человек.

По состоянию на 9 января МВД Казахстана сообщило, что среди правоохранителей погибли 16 человек, пострадали более 1300. Официальные данные о жертвах среди протестующих – было убито 26 человек, и пострадавших – более 1 тыс. человек – не обновлялись с 6 января.

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