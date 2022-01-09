Комблаг бросил силы на расчистку центра Петербурга накануне заезда Дедов Морозов

СМИ, социальные сети и Telegram-каналы Петербурга пестрят новостями о прошедшем в Центральном районе города велопараде Дедов Морозов и Снегурочек. Мероприятие якобы подтверждает, что по Северной столице можно передвигаться на велосипеде и зимой. Впрочем, петербуржцы из других районов так сделать вряд ли смогут.

Дело в том, что улицы Петербурга, расположенные не в Центральном районе, по-прежнему покрыты снегом и льдом, и на них уборочной техники либо не было вообще, либо оказалось явно недостаточно. В то же время 7 и 8 января коммунальщики усиленно чистили центр Северной столице, где по странному совпадению 9 января и прошел тот самый велозаезд новогодних сказочных героев.

Напомним, что в воскресенье десятки людей, переодетых в Дедов Морозов, Снегурочек и волшебников, проехали по набережным Фонтанки и Мойки, сделав остановки около Михайловского замка и на Марсовом поле. Велоакция была призвана «показать, что зимой по Петербургу можно ездить на велосипеде», утверждают организаторы.

Так и есть, но только для центральной части города на Неве, тогда как в других частях Петербурга из-за неубранных сугробов и наледи такой велозабег провести будет невозможно. Несмотря на заявления губернатора Александра Беглова, Северная столица оказалась не готова к зиме, о чем неоднократно писали СМИ. Смольный не обеспечил нужное количество спецтехники и не организовал сотрудников Комблага, что привело к затянувшемуся более чем на месяц снежному коллапсу.