Мигранты на границе с Беларусью забрасывали польских пограничников камнями и петардами, сотрудница погранслужбы госпитализирована

“8 января всего 10 человек пытались незаконно пересечь границу, но ночь с субботы на воскресенье уже не была мирной. Сегодня до 7.00 задержаны 33 иностранца, которые штурмовали границу на отрезках в Черемше и Шудзялово”, – говорится в сообщении.

Сотрудница пограничной службы была госпитализирована.

“Во время сегодняшних силовых попыток форсирования границы на участках поста в Черемше и Шудзялово иностранцы и белорусские службы забрасывали польские патрули не только камнями, но и шумовыми петардами. Сотрудница пограничной службы получила травмы головы и находится в больнице”, – уточнили в погранслужбе.

Контекст:

В 2021 году в странах Евросоюза, граничащих с Беларусью, обострилась проблема нелегальной миграции из стран Ближнего Востока. В ЕС поначалу заявляли, что Беларусь намеренно ослабила контроль над границей со своей стороны, позднее считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко обвинили не просто в ослаблении контроля, но в организации потоков нелегальной миграции.

Глава МВД Украины Денис Монастырский считает, что миграционный кризис на белорусской-польской границе создан искусственно спецслужбами РФ. По его мнению, Россия может организовать переправку этих мигрантов из Беларуси в Украину. Министр отметил, что Украина готовится к такому сценарию и уже задействовала оперативные резервы Нацгвардии и Нацполиции для охраны границы. Монастырский также сообщил в ноябре, что в областях Украины, граничащих с Беларусью, могут ввести чрезвычайное положение, но пока необходимости в этом нет.

В конце ноября на украинско-белорусской границе вечером состоялась специальная операция “Полесье”, целью которой было недопущение пересечения нелегальными мигрантами границы. В ней принимали участие Нацгвардия, Национальная полиция, Вооруженные силы Украины и пограничники. В декабре в Ровенской области подразделения МВД Украины отработали защиту границы от прорыва мигрантов из Беларуси.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—