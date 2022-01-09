Блинкен: Думаю, одна из целей Путина – восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были частью СССР

Ведущий отметил, что россия наращивает войска на границах с Украиной, также российские военные “вмешиваются в протесты в Казахстане”.

“Они также вмешались после недавних выборов в Беларуси и конфликта между Арменией и Азербайджаном. Бывший министр обороны Леон Панетта сказал несколько лет назад, что Путиным, по его мнению, движет желание восстановить старый Советский Союз. Вы согласны?” – спросил он.

“Я думаю, что это одна из целей президента Путина, и она состоит в том, чтобы восстановить сферу влияния над странами, которые ранее были частью Советского Союза. И, как мы уже говорили, это неприемлемо. Мы не можем вернуться в мир сфер влияния. Это был рецепт нестабильности, рецепт конфликта, рецепт, который привел к мировым войнам. Мы не вернемся к этому”, – заявил Блинкен.

Контекст:

Советский Союз распался в декабре 1991 года.

8 декабря главы Беларуси, России и Украины собрались в Беловежской пуще, констатировали, что СССР прекращает свое существование, и подписали соглашение о создании СНГ. Подпись под документом поставили высшие должностные лица и главы правительств трех стран: Борис Ельцин и Геннадий Бурбулис от РСФСР, Станислав Шушкевич и Вячеслав Кебич от Беларуси, Леонид Кравчук и Витольд Фокин от Украины.

В результате распада СССР были образованы 15 независимых государств.

Путин неоднократно называл распад СССР крупнейшей геополитической катастрофой века.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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