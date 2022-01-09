 

«Обратный уход»: процедура красоты, которая обеспечит сияющую и упругую кожу зимой, но в краткосрочной перспективе

09.01.2022, 21:30, Разное
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Существуют определенные правила по ходу за кожей лица. Однако в условиях низких температур в зимний период принято наносить на лицо косметические средства в обратном порядке. Это довольно эффективный метод, позволяющий бороться с высыханием кожи. Однако действие его краткосрочно.

Традиционные правила косметических процедур

Дерматологи советуют наносить средства по уходу за кожей лица, начиная с самой тонкой текстуры и заканчивая самой плотной. Например, сначала следует нанести тоник, затем сыворотку, затем намазать кожу увлажняющим кремом и средством для защиты на весь день. Благодаря этому конкретному порядку кожа лучше усваивает активные вещества, содержащиеся в каждом косметическом продукте. А вот влиятельный американский тиктокер Ава зимой предлагает делать все наоборот.

Правила зимнего ухода за лицом

В своем видео, собравшем огромное количество просмотров, Ава предлагает своеобразный «обратный уход» за кожей. Особенно она рекомендует такую косметическую процедуру тем, кто обладает сухой, обезвоженной или шелушащейся кожей. Что касается очищения кожи, то оно по-прежнему остается на первом месте. Затем тиктокер предлагает такой порядок:

сначала следует намазать лицо толстым слоем увлажняющего крема (как если бы вы делали маску); затем пропитайте ватные диски успокаивающим тоником, положите их на лицо и оставьте на пятнадцать минут. Кстати, Ава уточняет, что ни в креме, ни в тонике не должно содержаться спирта.

По истечении указанного времени вы увидите, что ваша кожа стала более гладкой и эластичной, чем когда-либо.

Эстетический эффект при отсутствии реальной пользы

Если видео Авы внимательно досмотреть до конца, то вы увидите, что ее лицо действительно стало более ярким. Тогда возникает вопрос: заинтересованы ли вы в том, чтобы ухаживать за своим лицом, отказавшись от традиционных способов? Дерматологи считают, что лучше не увлекаться прогрессивной методикой.

Дело в том, что результатом подобной косметической процедуры является исключительно визуальный эффект. Если вы сначала намажете лицо увлажняющим кремом, а сверху нанесете тоник, жидкость, находящаяся в тонере, ляжет поверх крема. Поэтому кожа будет выглядеть более свежей и увлажненной. Это имеет смысл, если для вас в конкретный момент важна эстетическая составляющая. Такой трюк обеспечит вам хороший цвет лица, если вы соберетесь выходить на улицу. Но пользы для кожи от этого не будет никакой.



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